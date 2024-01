"Disk-droga" é fechado após Pelotão de Trânsito prender traficante

No início da tarde desta terça-feira (23), um homem de 28 anos, acabou preso por tráfico de drogas, durante patrulhamento da equipe do Peltran (Pelotão de Trânsito) da Polícia Militar, na circular da Lagoa Maior, avenida Aldair Rosa de Oliveira, centro de Três Lagoas.

Uma equipe de policiais militares, do pelotão de trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar, realizavam uma parada base (PB), de fronte à Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, quando um motociclista, teria fretado bruscamente ao ver as motos da polícia militar. Achando estranho a atitude do homem de 28 anos, que pilotava a moto, foi realizada uma abordagem ao veículo, que era ocupada pelo suspeito e um garupa.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram com o piloto da moto, 0,5g de cocaína, divididas em cinco porções. O suspeito carregava com sigo, uma pochete onde em um frasco metálico, os militares teriam encontrado 1g de maconha e outra porção de cocaína, pesando 0,2g. O garupa foi revistado e com ele, os policiais militares não teriam encontrado nada de ilícito.

Questionado sobre o entorpecente, o suspeito teria dito aos militares, que vendia drogas no esquema “disk-drogas” e que iria entregar as 0,5g de cocaína, em um bar que ficaria a poucos metros do local, onde um cliente aguardaria pela cocaína. Uma equipe de Rádio Patrulha foi ao local para o transporte do suspeito até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Uma advogada foi até a delegacia e representando o homem de 28 anos, acompanhou o depoimento e a prisão em flagrante do cliente, que foi preso por tráfico de drogas.