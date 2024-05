Eleitor tem até esta quarta-feira para regularizar o título

Os eleitores que ainda não regularizaram o título precisam se apressar, pois o cadastro eleitoral encerra-se nesta quarta-feira (8). Depois dessa data, esse serviço eleitoral estará fechado e só será reaberto após as eleições deste ano. Quem não estiver em dia com a Justiça Eleitoral, não poderá votar no pleito de 6 de outubro.

Para atender os eleitores que precisam tirar o primeiro título, transferir o local de votação, atualizar ou regularizar a situação eleitoral, o Cartório Eleitoral de Três Lagoas ampliou o horário de atendimento, inclusive funcionando aos finais de semana.

Continue Lendo...

Nesta terça (7) e quarta-feira (8), a unidade vai funcionar das 8h às 18h. O Fórum Eleitoral fica localizado na rua Alfredo Justino, número 1100, no Centro de Três Lagoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a chefe do Cartório Eleitoral, Vanessa Barroso, a procura pela regularização tem sido grande, mas ainda não atingiu a meta de atender todos os eleitores em situação irregular com a Justiça Eleitoral.

De acordo com as estáticas do eleitorado, Três Lagoas tem 86 mil eleitores aptos a votar. Desse total, 45.419 são mulheres e 40.649 homens. A maioria dos eleitores tem entre 25 e 44 anos.

Confira a reportagem abaixo: