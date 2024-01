Em Três Lagoas, 13 farmácias devem distribuir absorventes gratuitos

Mais de 31 mil unidades credenciadas no programa Farmácia Popular começaram a distribuir absorventes para a população em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, são 431 farmácias credenciadas em 70 cidades. Nos demais municípios, caberá às prefeituras fazerem a entrega. Em Três Lagoas, 13 farmácias estão credenciadas para fazer a distribuição.

Segundo o Ministério da Saúde, a oferta é direcionada a grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e estão matriculados em escolas públicas, em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema. A população recolhida em unidades do sistema prisional também será contemplada.

Podem receber absorventes pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que contam com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Estudantes das instituições públicas de ensino também devem estar no CadÚnico, mas, neste caso, a renda familiar mensal por pessoa vai até meio salário mínimo (R$ 706). Para pessoas em situação de rua, não há limite de renda.

Para garantir o benefício, é preciso apresentar um documento de identificação pessoal com número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - e a Autorização do Programa Dignidade Menstrual, em formato digital ou impresso, que deve ser gerada via aplicativo ou site do Meu SUS Digital nova versão do aplicativo Conecte SUS com validade de 180 dias. A aquisição de absorventes para menores de 16 anos deve ser feita pelo responsável legal. As orientações também estão disponíveis no Disque Saúde 136.

Em Três Lagoas, o gerente de uma rede de farmácia, Paulo Luiz, disse que está no aguardo de conseguir uma distribuidora que forneça os produtos com preços combatíveis ao valor pago pelo programa do governo federal.

A secretária de Saúde, Elaine Fúrio, disse que a prefeitura está analisando ainda e aguardando mais informações do Ministério da Saúde de como será feita essa distribuição.

Para a vereadora Evalda Reis (MDB), que tinha apresentado um projeto de lei com esta finalidade, o programa é uma excelente iniciativa para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

