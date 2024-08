Em Três Lagoas, 4 candidatos disputam a prefeitura e 163 concorrem a vereador

As eleições municipais de 2024 em Três Lagoas prometem ser acirradas, com quatro candidatos disputando o cargo de prefeito e 163 candidatos concorrendo às 15 vagas na Câmara Municipal.

Embora o prazo para o registro das candidaturas já tenha se encerrado, a Justiça Eleitoral ainda está analisando os pedidos e tem até setembro para deferir ou indeferir.

Continue Lendo...

Entre os candidatos à prefeitura, Cassiano Maia, do PSDB, destaca-se como o mais abastado, com um patrimônio declarado de R$ 3.967.171,32. Ruy Costa Neto, do DC, segue em segundo lugar, com R$ 938.939,50 em bens. O professor Vitor Vagner Neto de Oliveira, do PSTU, declarou um patrimônio de R$ 506.982,98, enquanto Juvenal Ferreira, do PRD, possui o menor patrimônio entre os candidatos, com R$ 15.000,00.

A cidade, com uma população de 132 mil habitantes e um eleitorado de 86 mil pessoas, se prepara para a eleição. A propaganda eleitoral começou na última sexta-feira, e os candidatos já podem fazer campanha nas ruas, respeitando as restrições habituais, como a proibição de outdoors e showmícios.

A propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio terá início em 30 de agosto e se estenderá até 3 de outubro, permitindo aos eleitores conhecerem melhor as propostas de cada candidato.

Veja a reportagem abaixo: