Em Três Lagoas, a quinta-feira amanheceu com 'friozinho' em pleno Verão

A quinta-feira (25), amanheceu ensolarada, com céu limpo, e temperatura amena, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa temperatura de outono em pleno verão se deve as instabilidades dos dias anteriores. Ainda de acordo com a previsão do tempo indica pancadas de chuvas de intensidades fraca em áreas isoladas na região Leste de Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 19°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.