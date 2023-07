Empresário assume presidência do Misto Esporte Clube

O empresário Beto Gusmão assumiu nesta semana à presidência do Misto Esporte Clube de Três Lagoas, com os demais integrantes da nova diretoria.

Em entrevista ao RCN Notícias da Cultura FM e TV HD, o empresário falou do projeto da nova diretoria, que é o de colocar o time em local de destaque no cenário estadual e nacional do futebol.

A primeira meta é que o Misto participe do Campeonato Estadual de Futebol da série B, que será realizado em setembro ou outubro. Depois, garantir acesso a série A do Estadual em 2024, até voltar a disputar a Copa do Brasil como já ocorreu em 2009.

Acompanhe a entrevista com o presidente do time: