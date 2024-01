Equipe de futebol três-lagoense se destacou em campeonato VI Copa Sul-americana da Paz 2024

A seleção de futebol de base, de Três Lagoas, representada pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) marcou presença com destaque na VI Copa Sul-americana da Paz 2024, realizada na cidade de Lavinia, de 14 a 20 de janeiro.

Representando o município com duas equipes, sub 13 e sub 14, os atletas tiveram um ótimo desempenho, e chegaram a fase semifinal da competição, mas infelizmente, perderam seus dois jogos e não garantiram vaga na grande final. A classificação dos times três-lagoenses por campanha foram: sub 13, terceiro lugar e, sub 14, na quarta colocação.

A competição contou com a participação de equipes de diversos estados brasileiros, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, e ainda teve a presença do Paraguai. Ao todo, 70 cidades estiveram presentes, totalizando 100 equipes participantes.

