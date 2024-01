Escola Jomap tem três alunos aprovados em Medicina na UFMS

Três alunos da escola estadual João Magiano Pinto (Jomap), em Três Lagoas, foram aprovados para o Curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Kauany Caroline de Souza Bernando, de 18 anos, da turma do 3º ano do ensino médio de 2023, foi a 1ª colocada no Curso de Medicina, com 60 vagas para o campus de Três Lagoas. E ela não está sozinha, os colegas da mesma escola, Geovana Barbosa Muniz, de 19 anos e Gabriel Viana (20), também estão entre os aprovados em Medicina na Federal, um dos cursos mais concorridos.

Além deles, outros alunos da mesma escola e de outras unidades de ensino público de Três Lagoas, também foram aprovados no vestibular da UFMS para outros cursos. Vinicius de Almeira Ferreira, de 18 anos, também é aluno da escola Jomap e ficou em terceiro lugar no Curso de Direito, o segundo mais concorrido.

Os resultados finais do Vestibular da UFMS 2024 e da 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) foram divulgados nesta semana. O vestibular é voltado a candidatos que concluíram ou irão concluir o ensino médio até a data prevista para matrícula na Universidade. A avaliação é composta por questões objetivas de múltipla escolha, e uma redação. Também é possível participar na categoria “treineiro”.

O PASSE UFMS se destina a candidatos que ainda estão cursando o ensino médio e desejam ingressar na UFMS de forma seriada, por meio de avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos daquele período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre na última, quando também é aplicada a prova de redação.

Medicina

De acordo com a UFMS, o Curso de Medicina, campus de Três Lagoas, teve 2.370 inscritos, dos quais 2.190 para o vestibular e 180 por meio do PASSE. Do total de inscritos, 632 são de escolas públicas. O curso de Medicina da UFMS oferece 60 vagas por ano e funciona no período da manhã, tarde e noite. Desde o início do curso em Três Lagoas, em 2014, quatro turmas já se formaram.

Kauany Caroline de Souza ficou em primeiro lugar no Curso de Medicina por meio do PASSE. "É uma sensação inexplicável, eu não achava que iria passar", disse, ressaltando que há dois anos se preparou para esse momento. "Eu comecei a fazer cursinho quando estava no segundo ano do ensino médio, já me preparando para o PASSE. Frequentava a escola de manhã, à tarde me dividia entre as tarefas do cursinho e da escola. E à noite fazia o curso", contou, ressaltando que, mesmo se dedicando aos estudos, não abriu mão de lazer também. "A gente precisa ter momento de lazer e relaxar um pouco, só não podemos exagerar", disse.

Mesmo estudando em escola pública, Kauany diz que é possível ser aprovada para cursos de universidades públicas, que são muito disputados por alunos que estudaram em escolas particulares. A mesma opinião tem a diretora da escola Jomap, Lourdes Nery, que não esconde a felicidade em ver os alunos da unidade que dirige aprovados para cursos de universidades públicas tão concorridos. "É uma sensação de dever cumprido, de que estamos no caminho certo, essas conquistas consolida o trabalho que toda a equipe pedagógica faz. Esses alunos estão com a gente desde pequenos, sinal que a base tem sido boa. Esse resultado mostra que nosso ensino médio está dando fruto. O apoio da família que incentiva, também é muito importante. E vai muito do aluno também, porque não adianta, só a família, a escola querer, se o aluno não quiser", comentou.