Escoliose é mais frequente em meninas jovens

A escoliose, diferente do “bico de papagaio”, é um desvio anormal na curvatura da coluna vertebral. Geralmente, ela ocorre em formato de “S”, mas há casos em que ela surge no formato de “C”. Já o “bico de papagaio”, também chamado de osteófito, é uma calcificação da vértebra.

Segundo avaliação do ortopedista Robson Otino, as meninas adolescentes são as que mais tem pré-disposição a sofrerem com o problema. “A gente nota que, nas meninas, principalmente quando há o período de estirão do crescimento, é onde mais surgem diagnósticos de escoliose. Geralmente ele ocorre ainda na juventude, mas há casos de diagnósticos mais tardios.”

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apontam que 20 pessoas buscaram atendimento médico na rede pública em virtude de sintomas relacionados à escoliose, neste ano. A maioria é do gênero feminino, cerca de 75%. No ano passado, foram 80 atendimentos ortopédicos voltados para estes mesmos sintomas, e as mulheres continuaram sendo maioria, com uma média de 80%.

A anomalia é causada por três motivos: congênita- que vem de nascença; surgimento logo na primeira infância ou durante a adolescência; neuropática- quando é causada por distúrbios musculares; idiopática- quando não se sabe a origem; e, também, quando há um diagnóstico relacionado à má postura do paciente. A escoliose tem tratamento.