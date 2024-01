Estabelecimento comercial é arrombado no Santa Lourdes

Um estabelecimento comercial foi alvo de arrombamento, no bairro Santa Lourdes, na quinta-feira (25), em Três Lagoas. O caso teria ocorrido durante a madrugada, mas foi descoberto pela vítima, no início da manhã após chegar ao local e se deparar com a porta danificada e o imóvel todo revirado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

De acordo com o relato da vítima, a porta de vidro estava quebrada e alguns objetos foram furtados. No entanto, os supostos objetos não foram descritos no boletim de ocorrência.

Continue Lendo...

O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é responsável por registros policiais da área Leste, que compreende o quadrante da rua Jary Mercante até o bairro Jupiá. Nenhum suspeito foi identificado.