Eventos náuticos contribuem para fomentar o turismo em Três Lagoas

Um dos maiores fabricantes de barcos da américa do sul, a Fibrafort, realizou neste final de semana, no rio Sucuriú, em Três Lagoas, o Focker Festival, onde ocorreu apresentação de diversas embarcações.

Três Lagoas é cercada pelos rios Paraná e Sucuriú e divulgar todo esse potencial turístico faz parte dos anseios e projetos do Conselho Municipal de turismo e das pessoas que ligadas ao setor.

O mercado náutico, por exemplo, tem crescido muito e esse tipo de evento contribuiu para o fomento do turismo. Três Lagoas tem aumentado também o número de marinas, o que mostra a expansão no número de embarcações no município, que tem oferecido, inclusive, passeios náuticos.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: