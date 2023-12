Feira de Natal inicia nesta sexta e segue até domingo no Galpão da Maria Fumaça

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams), realizará uma Feira de Natal, nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro, a partir de 18h.

De acordo com a organização, a ação visa ampliar a comercialização de produtos artesanais de artesãos locais que se cadastraram previamente junto à Aclams. A exposição dos itens será no Galpão da Maria Fumaça, na NOB, ao lado da Cidade do Natal, em Três Lagoas.

*Com informações da Assessoria da Prefeitura de Três Lagoas