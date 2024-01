Força Tática é acionada após disparo dentro de ônibus de trabalhadores

Uma ocorrência de disparo de arma de fogo em local público, foi registrado na noite desta terça-feira (23), e um homem de 26 anos, trabalhador rural de uma terceirizada da Suzano, foi levado para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), após ser preso pela Força Tática, na região da Fazenda Rio Verde, em Três Lagoas.

Por volta de 18h, a Polícia Militar foi chamada para comparecer na região da fazenda Rio Verde, pertencente a Suzano. Onde um funcionário de uma empresa terceirizada, prestadora de serviços na área de plantio e irrigação de mudas de eucalipto, teria levado um revólver para o trabalho e disparado acidentalmente a arma, dentro do ônibus, que é fretado e realiza o transporte dos trabalhadores.

Para os militares foi informado que o suspeito, teria embarcado em um dos ônibus, ao final do expediente e quando guardava algo dentro da mochila, não teria se atentado para a arma, que com o movimento do ônibus, disparou causando um furo na lataria do veículo. Segundo o motorista do ônibus, assim que ouviu o estampido do tiro, parou o veículo e foi averiguar o que teria acontecido e teria visto, o suspeito de 26 anos, que teria se levantado e deixado o ônibus, adentrando um 2º ônibus da mesma empresa, que faria a mesma rota.

Encarregados da empresa avisaram os gestores que acionaram a Polícia Militar. A Força Tática foi ao local, onde os dois ônibus foram abordados na estrada conhecida como “Estradão da Breda” e o suspeito foi identificado e preso. Foi feita buscas pelo revólver, mas os militares da Força Tática, não localizaram a arma.

O suspeito de 26 anos foi levado para à Depac, onde foi submetido a exames residuográficos para averiguar se haveria vestígios de pólvoras em suas mãos.

Funcionários da empresa relataram de forma anônima, que o homem de 26 nos, teria levado a arma para o trabalho, na intenção de vender a um colega de serviço, que teria sido ameaçado por outro companheiro de trabalho e que pensaria em se vingar. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.