Funcionário de fazenda é preso após efetuar disparos em propriedade rural

Um homem, de 24 anos, foi preso por posse irregular de arma de fogo ao ser denunciado pelo próprio encarregado, nesta terça-feira (7), em uma fazenda na região de Água Clara.

O Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Água Clara, recebeu denúncia de um capataz, que administra a propriedade rural, na região de Água Clara. Ele procurou a delegacia para denunciar um funcionário que estaria fazendo disparos de arma de fogo dentro da propriedade rural.

Minutos depois, o próprio funcionário procurou a delegacia para entregar um revólver calibre 38. Cientes da informação da entrega por livre e espontânea vontade, da arma por parte do suspeito, os investigadores foram até a propriedade rural. Na casa dele, os policiais encontraram duas espingardas de pressão, modificadas para calibre 22 e com os canos estriados, o que faz os projéteis ganharem mais velocidade e atingirem o alvo com maior precisão, transformando as espingardas em uma espécie de refile. Também foram localizadas oito munições intactas e uma cápsula de munição deflagrada.

O homem de 24 anos recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça.