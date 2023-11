Gerente do Sebrae fala sobre Circuito Regional de Empregabilidade e Geração de Renda

No dia 23 de novembro, o Sebrae em parceria com a Associação Integra Costa Leste e Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), realizará em Três Lagoas, às 18h, o Circuito Regional de Empregabilidade e Geração de Renda da Costa Leste.

O evento tem com o intuito de fortalecer a integração do território, abordar estratégias para ampliar e preparar os trabalhadores para as oportunidades de trabalho na região Costa Leste e apresentar o Convênio Funtrab MS Qualifica Empreendedor.

Na manhã desta quinta-feira (16), a gerente regional do Sebrae, Josi Signori, participou do RCN Notícias da Cultura FM e TVC para falar do evento. Ela destacou que é preciso discutir a empregabilidade em Três Lagoas e região, e se debater o motivo de muitas vagas não serem preenchidas.

Confira a programação:

18h – Credenciamento

18h30 – Abertura

18h45 – Apresentação Eixo Desenvolvimento/Associação Integra Costa Leste

19h - Apresentação Funtrab

19h15 – Mesa Redonda Empregabilidade e Geração de Renda na Costa Leste de MS

20h15 – Apresentação do Convênio Funtrab MS Qualifica Empreendedor

20h30 – Encerramento

20h40 - Coquetel

Os interessados em participar podem entrar em contato na sede do Sebrae.

