Governo de Mato Grosso do Sul reafirma meta de 80% em alfabetização até 2030

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o secretário de Educação, Hélio Daher, estiveram em Brasília (DF) para uma reunião com o Ministério da Educação para discutir a alfabetização de crianças na idade certa. Durante o encontro, os representantes do estado reafirmaram o compromisso de melhorar a aprendizagem das crianças nos anos iniciais até 2030.

Dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicaram que o estado de Mato Grosso do Sul, assim como o município de Três Lagoas, está acima da média nacional no índice de pessoas alfabetizadas acima de 15 anos. Com esse resultado positivo, a Secretaria Estadual de Educação estabeleceu a meta de alcançar 80% de crianças alfabetizadas na idade certa nos anos iniciais do ensino fundamental.

Em uma conferência realizada em Brasília, o governador e o secretário reafirmaram o compromisso nacional com a alfabetização infantil. O secretário enfatizou a necessidade de maiores avanços. “No primeiro momento, a gente analisa uma melhora considerável. Não só igualamos a 2019, que foi um período pré-pandêmico, como o superemos. Nesse aspecto, ficamos contentes com a melhora da alfabetização no estado. Mas, entendemos que ainda precisa melhorar em outros pontos. Já saímos desta reunião com uma organização e agenda para serem debatidas novas estratégias de potencial crescimento de 80% até 2030”.

O governador Eduardo Riedel anunciou que o programa MS Alfabetiza passará por uma nova estruturação ainda este ano. “100% dos municípios aderiram ao ‘Alfabetiza’. Nós vamos, neste ano, aprimorar o programa. Lançamos também o ‘MS Matemática’, importante para a formação dos alunos. Dentro dos dois programas, nós vamos garantir uma estrutura cada vez maior para o ensino municipal e ação dos municípios para a alfabetização”.

Durante o encontro, que contou com a participação do Ministério da Educação, foi anunciado que o Índice de Aprendizado na Educação Básica (Ideb) será avaliado anualmente. Atualmente, a avaliação ocorre a cada dois anos, com o último resultado obtido em 2021, onde Três Lagoas atingiu 5,86 pontos nos anos iniciais e 5,16 pontos nos anos finais. Ambos os resultados estão abaixo dos obtidos em 2019.

O próximo resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) deve ser divulgado nos próximos meses, com a prova realizada em novembro de 2023. O governador Eduardo Riedel antecipou que os resultados já superam os dos anos anteriores. “A gente cresceu acima de 2019, mas ainda temos caminhos para percorrer. Temos grandes municípios e, junto com eles, vamos trabalhar parar equacionar algumas questões específicas. A medição anual, ao invés de bianual, irá ajudar caso necessite de interferência no processo, do ponto de vista positivo, para gerar o resultado esperado”.

Para a coordenadora regional de Educação, Marizeth Bazé, a pandemia foi um dos principais fatores para a queda no índice de alfabetização, em Três Lagoas. Segundo ela, o programa MS Alfabetiza foi implementado para recuperar as perdas dos últimos anos. “As crianças que estavam iniciando a alfabetização tiveram muito prejuízo na pandemia. Como eles não sabiam ler, eles não tinham aula on-line. A alfabetização ocorre no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. O projeto foi muito bem esquematizado, com atividades próprias para ver o desenvolvimento desses alunos”.

No entanto, a educação ainda enfrenta muitos desafios que prejudicam o ensino às crianças, conforme detalhou a coordenadora. “Hoje os pais são notificados caso eles não realizem a matrícula da criança na escola na idade certa. Há vários acompanhamentos e parcerias. Tudo o que o pai for fazer hoje em dia, o filho precisa estar na escola”.

