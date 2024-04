Guilherme é esperança do Brasil na esgrima

Em 26 de julho deste ano começam os Jogos Olímpicos de Paris e, como sempre ocorre a cada quatro anos, o mundo se volta para assistir às competições e torcer por seus representantes. O Brasil contará com 192 atletas em busca de uma medalha olímpica. E entre as modalidades esportivas que reunirão os melhores atletas do mundo, está a esgrima que, em breve, poderá ter um representante de Três Lagoas. Isso mesmo.

Se depender de dedicação, o atleta Guilherme Dubiel, de 15 anos, poderá se tornar, nos próximos anos, um atleta olímpico. Guilherme tem conquistado títulos em torneios de esgrima, nas categorias cadete e juvenil. O jovem precisou se mudar para Lins, interior de São Paulo, para intensificar os treinos. Neste mês, ele foi convocado para representar a delegação brasileira de esgrima, quando participou do Campeonato Mundial Cadete e Juvenil de Esgrima, em Riyadh, na Arábia Saudita.

A reportagem do JP conversou com o pai e técnico do atleta.“Campeonato mundial é muito difícil, os países enviam os melhores atletas. Guilherme não conseguiu medalhas, mas serviu como experiência e acreditamos que ele está no caminho certo para novas conquistas nacionais e internacionais”, explicou o técnico Diego Dourado. A Confederação Brasileira de Esgrima considera sua participação no campeonato como satisfatória. “Apesar de não termos conquistado medalhas, alguns de nossos jovens atletas conquistaram posições no Top 40 mundial”, pontou a entidade, por meio de nota.