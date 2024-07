Homem armado invade padaria no bairro Flamboyant

A Rádio Patrulha da Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de ameaça, após um homem, de 39 anos, sacar uma pistola e ameaçar de morte um cliente de uma panificadora, na tarde de sexta-feira (12), na rua Olívia Garcia Dias, no bairro Jardim Flamboyant, sul de Três Lagoas.

Por volta de 13h, o proprietário de uma panificadora no bairro Jardim Flamboyant, ligou no telefone 190 da Polícia Militar, informando que uma pessoa teria entrado no seu estabelecimento comercial, discutido com um cliente e de posse de uma pistola, o ameaçado de morte.

Em contato com a vítima que aguardou a viatura da PM, os militares ouviram do homem de 40 anos, que relatou que, no dia anterior (quinta-feira), teria entrado na casa do suspeito e o acordado, causando um certo nervosismo no colega, que teria passado a ameaçá-lo. Na sexta-feira enquanto estaria na padaria, a vítima teria sido localizada pelo autor, que armado com a pistola, teria proferido ameaças de morte.

O endereço do suspeito das ameaças foi fornecido pela vítima e a Polícia Militar foi até o local, mas ninguém foi encontrado no imóvel. O caso foi registrado como ameaça na 3ª Delegacia de Polícia Civil.