Inscrições para o Circuito Estadual de Xadrez Escolar encerram neste domingo

As inscrições para a segunda etapa do Circuito Estadual de Xadrez Escolar – Festival da Criança do Xadrez, categoria de 06 a 14 anos de idade, encerram neste domingo (30).

O campeonato será no dia 06 de julho, no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, com início a partir das 13 horas. Além da cidade sede estarão presentes as cidades de Selvíria, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Ponta Porã, Maracaju, Corumbá, entre outras.

A competição é realizada pela Federação Sul-mato-grossense de Xadrez (Fesmax) e organizado pela Associação Sul-mato-grossense de Xadrez (Asmx) e tem apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) e Fundação de Desporto.

Inscrições

Os interessados em participar devem efetuar inscrição pelo site https://www.fesmax.org/ até o dia 30 de junho. Mais informações na página da Federação e telefone (67) 9120-2455.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas