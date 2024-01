Inscrições para segunda etapa de pré-matrícula das escolas municipais finalizam nesta sexta

Nesta sexta-feira (26), encerra a 2ª etapa para que os pais e responsáveis realizem a rematrícula e pré-matrícula para o ano letivo de 2024, nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Três Lagoas. É importante que os pais fiquem atentos aos prazos e documentações necessárias para participar do processo.

Este é o oitavo ano do processo de matrícula implantado pela atual gestão municipal. A meta do município é matricular 17.000 estudantes neste ano, tanto de rematrícula como matrícula nova, sendo que a rede oferece vagas para a Educação Infantil (Creche) e (Pré-escola); Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos (PAA).

Cronograma e orientações

A pré-matrícula para novos alunos de todas as etapas de ensino continuam a partir 7 de fevereiro, quando começa terceira e última etapa.

Para realizar a pré-matrícula, é só acessar o site e clicar em acessar pré-matrícula. Em seguida, preencher as informações sobre o estudante com a etapa de ensino e informar 3 Unidades de Ensino diferentes.

O preenchimento de 3 opções diferentes possibilitará uma maior chance de seleção para a matrícula. O pai ou responsável deverá colocar as Unidades de Ensino mais próximas de seu endereço.

É importante destacar que este é o processo de pré-matrícula dos estudantes, e que após o prazo inicial serão designados para as unidades escolares que irão estudar ao longo do ano letivo de 2024. A garantia da vaga na unidade se dá a partir do momento que os pais efetivarem a matrícula da criança. O calendário das datas de designação e prazo para matrícula serão informados posteriormente pela página e na Central de Matrícula.

Os documentos do estudante necessários para realizar a pré matrícula são: CPF, certidão de nascimento, cartão do SUS, carteirinha de vacinação atualizada, acompanhada de termo de validação emitido nas Unidades de Saúde da Família (obrigatório para todas as idades) e declaração de transferência (Se já cursou o 1º ano do fundamental).

Já os documentos dos pais ou responsáveis são RG, CPF e comprovante de residência.

Designações

2ª Etapa

Resultado – 30/01/2024

Matrículas – 20/01/2024 a 02/02/2024

3ª Etapa

Resultado – No ato do cadastro

Matrículas – Até 3 dias úteis após data da designação

Para mais informações, a Central de Matrícula fica localizada na rua Alexandre Costa, número 130, área Central da cidade. O telefone para contato é (67) 3929-1467 ou (67) 9 9257-2101.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas