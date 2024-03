Justiça determina fechamento de boate no Centro de Três Lagoas

Alvo de inúmeras reclamações por perturbação de sossego, entre outros transtornos, a Boate Two Boss, localizada no cruzamento das ruas Bruno Garcia e Duque de Caxias, no Jardim Primaveril, aérea Central de Três Lagoas, foi fechada por determinação da justiça. Sentença da juíza, Aline Beatriz de Oliveira, da Vara da Fazenda e Registros Públicos, interdita e cassa o alvará de funcionamento do estabelecimento. Há alguns meses a boate já não realiza eventos, antes mesmo da decisão da justiça.

A juíza julgou procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público, contra Alberto Renner Evangelista Perereira-MEI e o município de Três Lagoas. De acordo com a decisão, fica o estabelecimento impossibilitado de prestar os serviços de festas e eventos no local até a regularização da estrutura, principalmente quanto ao isolamento acústico. Além disso, determinou a cassação do cadastro da pessoa jurídica até a regularização, bem como dos alvarás necessários para o funcionamento da atividade de boate e venda de bebidas alcoólicas.

Continue Lendo...

A ação do MP foi motivada pelas frequentes reclamações de moradores próximos a boate e boletins de ocorrências por perturbação de sossego registrados pela Polícia Militar, que constantemente em dias de funcionamento, era acionada para comparecer ao local. Outro ponto de reclamação é a sujeira deixada no local, como copos descartáveis, garrafas de vidro e latinhas de bebida.

Confira a reportagem abaixo: