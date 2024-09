Ladrão invade condomínio no bairro Jardim Alvorada e furta botijões de gás

Um furto foi registrado no Condomínio Ponta Porã, na manhã de quinta-feira (5), localizado na rua Alaor Pimenta de Queiroz, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. De acordo com a 3º Delegacia de Polícia, o incidente, envolvendo o furto de dois botijões de gás, ocorreu nos apartamentos 8 e 16.

O advogado responsável pelo registro do boletim informou que, durante a madrugada, um indivíduo não identificado conseguiu entrar no condomínio e roubar dois botijões de gás, um de cada um dos apartamentos mencionados. As imagens das câmeras de segurança que registraram o crime foram enviadas à 2º Delegacia, que conduzirá as investigações.

Continue Lendo...

Não há informações sobre o autor do furto ou a identidade das vítimas. As autoridades seguem investigando para esclarecer os detalhes e localizar o responsável pelo crime.