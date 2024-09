Mão de obra é desafio para o setor de celulose em MS

Mesmo com a economia em expansão e a baixa taxa de desemprego, Mato Grosso do Sul enfrenta um desafio significativo: a falta de mão de obra qualificada ou não qualificada no setor de celulose.

Com duas novas fábricas em processo de instalação, uma da Arauco, em Inocência, e outra da Bracell, em Água Clara, as indústrias estão tendo que buscar trabalhadores em outras regiões para suprir a demanda.

Continue Lendo...

A Eldorado Brasil, por exemplo, está realizando processos seletivos em Araçatuba (SP) e outras cidades do interior paulista. Essa prática se tornou comum entre as indústrias de celulose, que enfrentam dificuldades para preencher vagas, desde funções que exigem alta qualificação até cargos mais braçais, como o plantio de eucalipto. Em resposta, o governo estadual tem oferecido cursos profissionalizantes em parceria com os municípios, mas a adesão tem sido menor do que o esperado.

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas, por exemplo, registra baixa demanda para alguns cursos oferecidos. Em setembro, novos cursos serão iniciados na tentativa de aumentar a capacitação da força de trabalho local. Além disso, iniciativas como o Voucher Transportador, que facilita a obtenção da habilitação para motoristas profissionais, têm sido implementadas pelo governo do Estado.

Contudo, a exigência de experiência prévia por parte das empresas ainda é um obstáculo para muitos candidatos. A falta de mão de obra qualificada não atinge apenas o setor de celulose, mas diversos segmentos em toda a região da Costa Leste, levando várias cidades a organizarem mutirões de emprego para tentar preencher as vagas disponíveis.