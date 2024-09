Misto vive mais um 'fiasco' e fica fora do Estadual Série B

Uma sucessão de erros na gestão, contratação e até mesmo na negociação com patrocinadores pôs fim ao sonho de ver o time do Misto Esporte Clube de Três Lagoas na disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. O que era esperança de ter um time competitivo e brigando para voltar à Série A do estadual não passou de um fiasco, e, com isso, o time do Misto está fora, mais uma vez, do Campeonato Sul-Mato-Grossense, desta vez da Série B.

No dia 30 de agosto, a informação de que o clube não disputaria a Série B do estadual ecoou rapidamente pelas redações da imprensa esportiva da cidade. Procurado pela nossa equipe de reportagem, o presidente não atendeu, e quem confirmou por telefone foi o conselheiro do time, Antônio Teixeira.

Continue Lendo...

Em 2023, sob o comando da mesma diretoria e com Antônio Teixeira como coordenador técnico do Misto Esporte Futebol Clube, o time foi rebaixado após fazer um pífio campeonato.

Inclusive, naquele ano, o time trocou de treinador após duas derrotas em sequência. O Misto terminou aquele campeonato na lanterna, sendo rebaixado para a Série B.

Na semana passada, após a declaração do conselheiro, o então presidente do Misto resolveu receber nossa equipe de reportagem para se desculpar com os torcedores do time, que esperavam ver uma equipe mais competitiva.

“Tínhamos alguns patrocinadores menores em Três Lagoas, mas não era suficiente. Infelizmente, fui acometido por um problema de saúde há cerca de 30 dias e fiquei impossibilitado de desenvolver o trabalho com o patrocinador master, que desistiu de investir na equipe”, pontuou o presidente, Beto Gusmão.