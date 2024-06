Moradores de Três Lagoa se encantam com desfile do 5º Festival de Bandas e Fanfarras

As comemorações dos 109 anos de emancipação de Três Lagoas encantaram os três-lagoenses. A noite de sexta-feira (14), foi mágica, com a realização do 5º Festival de Bandas e Fanfarras, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). O evento foi realizado na Esplanada NOB, repleto de cidadãos e autoridades do município que prestigiaram o festival e contou com 13 bandas de diversas cidades, incluindo 3 bandas locais.

Já no dia 15 de junho, com a arquibancada cheia, a manhã de sábado marcou o segundo dia de festividades, realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). Participaram do desfile, as escolas e CEIS, além de entidades locais e serviços de assistência social. As festividades contaram com a presença do prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, do governador do estado do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do senador Nelsinho Trad, de secretários e secretárias municipais, e de autoridades da cidade e das regiões participantes.

Confira as bandas que participaram do 5º Festival de Bandas e Fanfarras:

Banda Musical 15 de Junho – Três Lagoas

Banda Musical JOMAP – Três Lagoas

Banda Musical Cristo Redentor – Três Lagoas

Banda Musical de Paraíso das Águas

Banda Musical 30 de Setembro de Camapuã

Banda Marcial de Inocência

Banda Musical AC – Orquestra de sopro e percussão furiosa

Banda Marcial Manoel Bonifácio

Banda de Percussão Manuel de Souza Meira

Banda Marcial Getúlio Vargas

Banda Marcial Professor Ezequiel Balbino

Banda Marcial Santa Maria

Banda de Musical do Comando Militar do Oeste.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas