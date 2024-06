Moradores de Três Lagoas reclamam de esgoto e mau cheiro em galeria

Esgoto é lançado em galeria à céu aberto no bairro Vila Zucão e moradores reclamam do mau cheiro e sujeira no local. A galeria tem sido utilizada para o lançamento de esgoto, causando sérios transtornos à comunidade local.

A situação, que já se arrasta há anos, é motivo de preocupação. O mau cheiro é insuportável e se intensifica ainda mais nos dias mais quentes. O local tem um ambiente propício para a proliferação de insetos, mosquitos e animais peçonhentos, representando um risco constante à saúde pública.

Continue Lendo...

Natalia Martins Pereira, moradora há 9 anos no bairro Vila Zucão, relata a angústia que vive diariamente. "Aqui a situação é precária, bicho, cobra, escorpião. O cheiro é horrível. Dá cinco horas da tarde o bairro enche de mosquito, e quando a Sanesul liga esse cano aqui, fica pior”, conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cleonilda Pires mora há mais de 30 anos na vila Zucão e explica que a situação tem dificultado até mesmo nas atividades mais simples do dia a dia. “Tem dia que é insuportável, que não dá nem para você comer devido ao mau cheiro. Eu não sei o que esse povo solta nesse buracão, porque é insuportável esse mau cheiro. O pernilongo está em tempo de comer nós, tem muito mesmo”, relatou a moradora.

A galeria a céu aberto faz parte do curso de água do Córrego da Onça. Já mostramos em reportagens anteriores a situação do córrego, curso d'água que atravessa Três Lagoas e desemboca no rio Paraná, que está em estágio avançado de assoreamento.

As três lagoas que dão nome à cidade fazem parte da bacia hidrográfica do Córrego da Onça, que corta parte de bairros da cidade, e atravessa a BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas. E é justamente esse trecho, no bairro Vila Zucão, que os moradores reclamam do esgoto e mau cheiro.

No período de chuvas existe uma vazão de água no córrego. No entanto, no período de estiagem, fica boa parte do tempo seco. No trecho que ainda tem água ela é muito escura, devido ao descarte de efluentes, situação que persiste há anos nesse córrego e que já foi objeto de ações na Justiça para a sua recuperação, mas que até hoje nada foi feito. O mau cheiro predomina nessa região do córrego, que não possui vazão suficiente para o descarte de efluentes.

NOTA

Em resposta ao questionamento, a Sanesul informou que " esta estação elevatória Zucão dispõe de um sistema de segurança e monitoramento do nível de esgoto para evitar os extravasamentos. No último dia 21, houve uma falha na comunicação no sistema e não foi registrado em tempo real esse extravasamento. Quando foi detectado, a empresa MS Pantanal resolveu o problema com a equipe. Reforçamos que todo o esgoto que é coletado pela empresa segue apenas pela rede e elevatória até a estação para o processo de tratamento adequado. Neste caso específico, foi um extravasamento, uma situação que pode ocorrer eventualmente em uma rede ou elevatória. Há um trabalho constante para identificar ligações irregulares nas redes que possam causar esse tipo de problema, sendo que a rede de esgoto é apenas para o efluente doméstico.

Lembramos que a população pode contar com o m apoio das unidades da empresa ligando para o canal 24h, no fone 0800 067 6010, e comunicando ocorrências como esta, uma ordem de serviço será gerada para providencias o mais rápido possível", diz a Sanesul em nota. ( matéria editada às 13h42 para acréscimo da nota da Sanesul). A prefeitura ainda não se manifestou sobre a reclamação dos moradores.

Veja a reportagem abaixo: