Motoqueiro sem CNH tenta fugir da Força Tática e acaba sofrendo queda no bairro Parque São Carlos

Na manhã de domingo (14), uma perseguição realizada pela Força Tática da Polícia Militar a uma motocicleta vermelha, chamou a atenção dos moradores do bairro São Carlos, localizado na região Sul de Três Lagoas.

Por volta das 11h30, a equipe da Força Tática conduzia rondas pelo bairro Parque São Carlos quando, na rua Irmãos Escamesch, no cruzamento com a rua Yamaguti Kankit, os militares avistaram um homem, de 21 anos, em uma moto agindo de maneira suspeita, despertando a atenção da equipe. Segundo os policiais, o motociclista trafegava em alta velocidade, acima do limite permitido para a via, e constantemente olhava para trás, demonstrando nervosismo.

A Força Tática decidiu abordar o homem para averiguação, visando certificar-se de que nada ilícito estava ocorrendo com o mesmo. No entanto, o suspeito não obedeceu as ordens dos militares para parar, iniciando assim uma perseguição pelas ruas do bairro. Em alta velocidade, o motoqueiro tentou escapar da guarnição da Força Tática, percorrendo diversas ruas dos bairros vizinhos, incluindo São João, Santos Dumont, até terminar na rua Das Marias, no bairro São Carlos.

Após alguns minutos de tentativa de fuga, o suspeito foi surpreendido pela viatura da Força Tática na rua Das Marias, no cruzamento com a rua Pelópedes Golveia, resultando em uma queda que danificou a moto e causou lesões na perna do suspeito. Mesmo ferido, ele tentou fugir a pé, sendo detido pelos policiais, que lhe deram voz de prisão.

A revista ao suspeito não revelou a presença de itens ilícitos, como drogas ou armas. Questionado sobre a razão de não ter parado quando ordenado, o homem alegou aos policiais que não possuía habilitação e estava com medo.

Ele foi detido por desobediência, multado por dirigir veículo automotor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outras infrações de trânsito. Após prestar depoimento e assinar um termo de compromisso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), foi liberado, comprometendo-se a comparecer em juízo quando intimado.