Mulher agride ex-namorada com caco de garrafa e é presa por tentativa de feminicídio

Uma tentativa de feminicídio foi registrada, na rua Francisco da Silva Queiroz, no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas, na madrugada de segunda-feira (9), por volta das 2h30.

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia levou a equipe de rádio patrulha até o local, onde encontraram a autora do crime com sinais de sangue pelo corpo. A mulher foi abordada e informou que a companheira estava no interior da residência.

Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram a vítima, uma mulher de 35 anos, ensanguentada e com lesões visíveis, incluindo ferimentos no lábio inferior e na região escapular esquerda. A vítima relatou que estava em um bar com a autora, com quem ficou junto por 7 meses, mas havia se separado há três dias, e decidiram passar a noite juntas.

Segundo a vítima, após chegarem em casa, a autora a acusou de traição, quebrou uma garrafa de cerveja e a agrediu com vários golpes. A vítima caiu no chão e começou a gritar por socorro. A irmã da autora interveio, conseguiu afastar afastá-la e acionou a polícia.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mãe da autora do crime informou que as agressões não eram um fato isolado.

A vítima expressou o desejo de representar contra a ex-namorada e solicitou medidas protetivas de urgência. A agressora foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas, onde permaneceu à disposição das autoridades policiais. A vítima não foi levada à delegacia, pois estava em observação na UPA.