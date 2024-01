Novo comandante do 2ºBPM de Três Lagoas aponta estratégia para combater a criminalidade

O novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, major Ronaldo Moreira de Araújo, assumiu o cargo, no início deste ano. Em entrevista ao RCN Notícia e TVC Agora, Moreira falou sobre linha de trabalho, estratégia, planejamento e metas para garantir a segurança pública no município.

Segundo o comandante major Moreira, conforme levantamento, Três Lagoas é uma das cidades mais seguras do Brasil para se morar. “A Polícia Militar e Polícia Civil vêm fazendo um excelente trabalho na prevenção aos crimes e repressão imediata. Três Lagoas está em um excelente patamar relacionado a segurança pública”, afirmou.

Continue Lendo...

Ainda de acordo com o major Moreira, o crime mais comum é o furto, que está em queda exponencial e teve redução de 31,75%, entre 2022 e 2023. “A principal estratégia é a integração com a comunidade e instituições que atuam na prevenção primaria, segundaria e terciaria, para criarmos uma estratégia de envolvimento social para combater a criminalidade”, pontou.

Confira na entrevista abaixo: