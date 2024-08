Câmara Municipal terá novas figuras em 2025

RENOVAÇÃO

Em meio a um cenário de renovação política em Três Lagoas para 2025, a redução do número de cadeiras na Câmara Municipal promete trazer novos ares ao Legislativo. Com o estabelecimento de 15 vagas para vereador, ao invés de 17, e com três vereadores fora da disputa, incluído o presidente da Câmara, que concorre à prefeitura, em 2025, o Legislativo Municipal terá novas figuras.

APOIO

O apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à candidatura de Cassiano Maia (PSDB), fortalece a aliança entre os dois partidos, sinalizando uma possível união entre as agremiações para as eleições de 2026. No entanto, a posição dos bolsonaristas que criticaram o PSDB e outros partidos durante o acampamento em frente ao Quartel permanece incerta, mostrando as complexidades e surpresas da política.

PRESIDÊNCIA

A foto da Senadora Soraya Thronicke ao lado do ex-presidente Lula mostra que na política tudo é possível. Soraya busca apoio para sua candidatura à presidência da Mesa Diretora do Senado. Ela busca acordo para ter ao menos uma mulher na disputa, inclusive já buscou o apoio da colega Eliziane Gama em busca da representatividade feminina na disputa.

PROPAGANDA

Por fim, a propaganda eleitoral nas ruas de Três Lagoas ainda está devagar, apesar de algumas carretas já realizadas. Muito candidatos estão sendo mais conhecidos pelas redes sociais, que se diga de passagem, está poluída de candidaturas, do que nas ruas da cidade.