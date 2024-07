Polícia Federal apreende 50 kg de maconha em campus da UFMS de Três Lagoas

A Polícia Federal (PF) apreendeu 50 kg de maconha nessa quinta-feira (4), após denúncias anônimas levarem a equipe até o Campus II da Unidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), localizado às margens da rodovia BR-262, em Três Lagoas.

De acordo com informações extraoficiais, dois internos do regime semiaberto, que trabalhavam no campus como parte de um convênio de ressocialização, foram vistos realizando movimentações suspeitas. A atitude deles chamou a atenção de quem passava pelo local. A Polícia Federal (PF) foi então acionada sobre a situação.

Os agentes da PF realizaram uma busca no campus e encontraram diversos tabletes de maconha enterrados, totalizando 50 kg da droga. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.

A equipe de reportagem do Grupo RCN entrou em contato com a assessoria de comunicação da Delegacia de Polícia Federal para obter mais informações sobre a operação, mas, até o fechamento desta reportagem, não recebemos resposta. Também enviamos uma solicitação de informações através do portal da transparência do Governo Federal, com base na Lei de Acesso à Informação, e aguardamos um retorno.