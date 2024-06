Polícia Militar apreende 760kg de maconha em carro disfarçado na MS-040

Policiais militares do 2° Batalhão de Polícia Militar, realizaram a prisão de dois homens de 30 anos, que transportavam 760kg de maconha, em dois carros nesta quarta-feira (26), na rodovia MS-040, no município de Brasilândia, distante 65km de Três Lagoas (MS).

Policiais militares do 2° BPM de Três Lagoas, seguiam pela rodovia MS-040, quando há 70km distante de Brasilândia, encontrou um veículo HB20, que seguia no sentido São Paulo, e o ocupante do carro, parado ao avistar a viatura da PM.

Foi feito uma parada dos militares para averiguar a situação, e durante a conversa entre os militares e o suspeito, uma pick-up VW Saveiro de cor branca, apareceu na estrada que é de terra e parado repentinamente.

Avistando os militares, o motorista da Saveiro teria realizado meia volta e tentado fugir, mas foi alcançado e abordado. Dentro da carroceria da pick-up que estava camuflada, com equipamentos e adesivos de uma empresa de telefonia fora encontrados diversos tabletes de maconha que totalizaram 760 kg.

Questionados, motorista da Saveiro e HB20, confessaram a prática do crime de tráfico de drogas e que ambos seriam da cidade de Uberlândia (MG), e que teriam recebido uma oferta, para pegar a droga na cidade Morena Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e que levariam para o estado de São Paulo (SP), onde deixariam o veículo disfarçado com a droga e posteriormente receberiam pelo trabalho criminoso de transporte e batedor da droga. A dupla recebeu voz de prisão e foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, de Brasilândia (MS).

O carro HB20, que serviria de batedor foi apreendido e a pick-u, VW Saveiro não era pertencente a empresa de telefonia e teria sido caractrizado pelos criminosos, na tentativa de não chamar a atenção da fiscalização policial.