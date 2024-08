PRD lança Juvenal como candidato a prefeito e Dorival, vice

O Partido da Renovação Democrática (PRD) realizou na noite desta quinta-feira (1), sua convenção quando oficializou o servidor federal, Juvenal Ferreira como candidato a prefeito para as próximas eleições. O vice de Juvenal será o administrador de empresas, Dorival Ferreira da Silva Pimenta.

A convenção contou com a presença de líderes partidários, militantes e simpatizantes do PRD, que apoiam a candidatura do PRD.

Continue Lendo...

Juvenal Ferreira destacou a importância da renovação política para Três Lagoas. Ao seu lado, foi apresentado Dorival Ferreira da Silva como candidato a vice-prefeito. Ambos prometeram apresentar suas propostas de trabalho durante a campanha eleitoral e mostrar para os eleitores a importância da renovação política.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PRD disputará a eleição sem nenhum aliado, vai de chapa pura na majoritária e na proporcional pretende lançar 16 candidatos a vereador.

Acompanhe abaixo reportagem sobre a convenção: