Prefeitura lança pacote de obras de R$ 350 milhões

Em evento realizado na noite desta sexta-feira (15), o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), anunciou o “Pacotão Avança Três Lagoas”, que terá um investimento mais de R$ 350 milhões em obras de drenagem, pavimentação, recapeamento e diversas construções na área de lazer, saúde, educação e habitação. O pacote, conforme classificado pelo prefeito, é o maior já lançado na história de Três Lagoas, que dará um salto considerável em melhorias urbanas em diversas áreas.

Guerreiro disse que os investimentos vão proporcionar a execução de obras até os próximos dois anos e meio. “Isso é muito importante, e é sinônimo de credibilidade, de conquistas junto ao governo do Estado, deputados federais e senadores. Queremos que Três Lagoas evolua ainda mais. Estou trabalhando empenhado neste último mandato para poder proporcionar uma qualidade de vida melhor para todos. E vou deixar dois anos e meio, até três anos, de obra rodando, e com recurso em caixa e projetos prontos”, adiantou Guerreiro, ressaltando que, esses investimentos vão possibilitar ao próximo gestor mais tranquilidade na continuidade execução de obras, como asfalto.

Continue Lendo...

O prefeito anunciou a construção de 50 unidades habitacionais no Conjunto Habitacional Violetas e mais 192 unidades na Vila Piloto. Diversos bairros serão 100% asfaltados a partir deste pacote de obras, enre eles, Jardim das Violetas I e II, Chácara Eldorado, Vila Verde, Jardim Itamaraty e Osmar Dutra. Outros bairros também receberão obras de drenagem e pavimentação, Vila Haro, São Carlos, Jardim Eunice e Nossa Senhora de Fátima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pacote prevê ainda a construção de uma arena multiuso, um deck na Lagoa Maior, a Cidade da Criança, um parque linear na extensão da avenida Rosário Congro, a construção do Parque Natural da Cascalheira, além da reforma do balneário municipal.

Foi anunciada também a construção de duas escolas municipais, além de Centro de Educação Infantil, de um Centro de Referência em Tecnologia e Formação dos Profissionais de Educação (CREFOR), um Centro de Atendimento Multidisciplinar ao Estudante com Autismo (CEAMA) e PROTEJAS, projeto que será implantado dentro das unidades para crianças em contraturno escolar.

O pacote incluiu ainda a construção de um centro poliesportivo no Estádio da Aden, bem como de três postos de saúde, e um centro de Atendimento Psico Social (CAPS).

O velório e a capela mortuária do Arapuá também são obras que entraram para o pacote lançado, além do cemitério de animais que também será construído no município.

De acordo com a prefeitura, somando as obras que estão em fase contratação e licitação, como as que ainda serão licitadas, o pacote ultrapassa R$ 359 milhões em investimentos.