Caminhonete roubada no RJ é recuperada na BR-262 durante fiscalização da PRF

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete com queixa de roubo, durante fiscalização de rotina, na rodovia BR-262, no km 141, em Água Clara, na noite de domingo (5).

Policiais rodoviários federais faziam fiscalização e checagem de documentação dos motoristas, quando um condutor de uma caminhonete foi abordado. Durante verificação dos dados do veículo, foi percebido pelos policiais que as informações não batiam.

Continue Lendo...

O motorista foi questionado sobre a caminhonete e o nervosismo dele fez com que os policiais desconfiassem e realizassem busca no veículo. Os policiais encontraram uma numeração suprimida de chassis e foi constatado que o veículo teria sido roubado no estado do Rio de Janeiro.

Questionado sobre o roubo, o motorista teria dito que apenas foi contratado para levar o veículo do estado fluminense para Campo Grande (MS). O homem recebeu voz de prisão por receptação e foi levado à Delegacia de Polícia Civil da cidade Água Clara.