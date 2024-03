Primeira 'Semana Comemorativa de Alusão às Matrizes Africanas' será realizada em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, juntamente com o Conselho Municipal da Diversidade Sexual LGBT+ de Três Lagoas (CMDLGBT/TL), Conselho Municipal dos Direitos do Negro (CMDN), Colegiado Setorial da Cultura Afro de Três Lagoas, Sotrayorubá, e o Fórum Estadual das Religiões de Matriz Africana e Ifá de MS, Oludande, realizará entre os dias 18 e 27 de março, a 1ª Semana Comemorativa de Alusão às Matrizes Africanas de Três Lagoas. O objetivo é difundir e disseminar a tradição cultural, étnica e religiosa de matriz africana no município.

Dados divulgados pelo jornal online da BBC News Brasil, revelaram que o índice de denúncias de intolerância religiosa no país aumentou 106%, de 2022 para 2023. Essas denúncias, em sua maioria, partiram de praticantes de religiões de matriz africana (umbanda, candomblé e culto ao orixá). Além disso, de cada 10 denúncias, seis eram feitas por pessoas do gênero feminino, o que mostra que estes ataques são dotados de uma dupla exclusão, uma violência sempre se vincula a outras.

Continue Lendo...

“Conforme o explicitado, não se pode mais deixar de tomar um posicionamento em relação ao tema, visto que vidas correm perigo por praticar a sua fé, em um Estado que configura juridicamente como laico” afirmou Edmilson Silveira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A criação da lei nº 4.076, de 19 de setembro de 2023, para que se tenha um espaço para se discutir questões de cultura de matriz africana, serviu de suporte a esta empreitada, de forma que se possa criar um momento de ação e reflexão sobre a pauta. A abertura oficial do evento será realizada no dia 21 de março, às 19h, no anfiteatro (plenarinho), da Câmara Municipal de Vereadores de Três Lagoas.

Confira a programação completa

Dia 21 (quinta-feira)

18:30h – Abertura Oficial da 1ª Comemorativa de Alusão às Matrizes Africanas de Três Lagoas, na sala de vidro da Diretoria de Cultura.

Dia 22 (sexta-feira)

19h – Roda de capoeira e apresentação da roda de Candomblé, na Feira Central.

Dia 23 (sábado)

19h – Roda de capoeira e apresentação da roda de Umbanda, na praça Ramez Tebet.

Dia 27 (quarta-feira)

19h – Live de fechamento da 1ª Comemorativa de Alusão das Matrizes Africanas de Três Lagoas.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas