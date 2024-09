Processo seletivo de estagiários do TJMS ocorre neste sábado com vagas para Três Lagoas

Um processo seletivo para estagiários do TJMS acontece neste final de semana, em Três Lagoas. As provas serão realizadas no dia 28 de setembro, das 8h às 11h, no Campus da UFMS e no prédio do Fórum. O exame será composto por 20 questões de conhecimentos específicos e 10 questões de língua portuguesa.

O estágio terá uma carga horária de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e o estudante selecionado receberá bolsa-auxílio mensal, além de auxílio-transporte, com valores definidos pela administração do Tribunal de Justiça.

O estagiário auxiliará nas atividades das varas e, ao mesmo tempo, terá a oportunidade de vivenciar a rotina da profissão para adquirir experiência. A administração do TJMS, presidida pelo Desembargador Sérgio Fernandes Martins, incentiva e investe na manutenção desses programas de estágio para as mais diversas áreas do Poder Judiciário.