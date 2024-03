Produtores rurais de Mato Grosso do Sul poderão renegociar dívidas

Produtores de soja, milho e bovinocultura de leite e de carne, de Mato Grosso do Sul, poderão renegociar dívidas do crédito rural. Os pedidos precisam ser feitos até 31 de maio

A autorização foi feita nesta quinta-feira (29), pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A medida foi tomada após análise onde 16 estados, incluindo Mato Grosso do Sul, foram afetados por eventos climáticos ou pela queda de preços agrícolas.

Em nota, o Ministério da Fazenda informou que a medida foi necessária porque, na safra 2023/2024, o comportamento climático nas principais regiões produtoras afetou negativamente algumas lavouras, principalmente de soja e milho, reduzindo a produtividade em localidades específicas das regiões Sul, Centro-Oeste e do estado de São Paulo.

Além disso, o Ministério da Agricultura informou que os produtores rurais têm enfrentado dificuldades com a queda no preço da soja, do milho, da carne e do leite em algumas regiões e com insumos caros.

As instituições financeiras poderão renegociar, a seu critério, até 100% do valor principal das parcelas com vencimento entre 2 de janeiro e 30 de dezembro deste ano. As linhas de crédito precisam ter sido contratadas até 30 de dezembro do ano passado, e o tomador precisa estar em dia com as parcelas até essa data.