Programa oferece 90 vagas para curso gratuito de TI em Três Lagoas

Já estão abertas as inscrições do processo seletivo que visa preencher as 540 vagas abertas para o curso técnico gratuito de qualificação em Desenvolvimento de Sistemas. A ação integra o Programa Voucher Desenvolvedor de Sistemas e é realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com a Secretaria de Educação e o Sistema Fecomércio, por meio do Senac.

São 400 vagas para estudantes da Rede Estadual de Ensino, que estejam no mínimo no 2º ano do Ensino Médio, nos municípios de Campo Grande (220), Dourados (65), Corumbá (25), Três Lagoas (65) e Ponta Porã (25). Outras 140 vagas estão disponíveis para o público em geral, sendo 80 para Campo Grande, 25 para Dourados, 5 para Corumbá, 25 para Três Lagoas e outras 5 para Ponta Porã. As inscrições estão abertas de 21 de novembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024 pelo site https://concurso.fapec.org/. A prova de seleção deverá ser realizada em 28 de janeiro.

O Voucher Desenvolvedor de Sistemas é uma ação que integra o MS-Qualifica (Plano de Qualificação Profissional para a Produtividade e o Emprego em Mato Grosso do Sul) e consiste no oferecimento gratuito de vagas gratuitas para o curso de Habilitação Técnica de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas, com carga horária total de 1.200 horas.

Clique aqui e veja o Edital nº 001/2023 do Processo de Seleção - Programa Voucher Desenvolvedor (MS QUALIFICA).

Sobre o processo seletivo

Podem participar do processo seletivo pessoas que tenham renda per capita familiar de até dois salários mínimos e que sejam estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio nas instituições públicas de ensino de Mato Grosso do Sul, desde que em 2024 estejam matriculados, no mínimo, no 2º ano; pessoas que estejam concluindo o Ensino Médio em 2023 ou que já tenham concluído o Ensino Médio, na rede pública ou privada.

O processo seletivo será composto por três fases: Prova Escrita (Objetiva), de caráter eliminatório e classificatório; análise de documentação (de caráter eliminatório) e participação em dinâmica vivencial, também de caráter classificatório. Serão convocados para as fases 2 e 3, os candidatos aprovados na primeira fase de Prova Escrita (Objetiva) dentro do número de vagas disponibilizado no edital, podendo ainda serem convocados mais candidatos, visando a criação de um cadastro reserva, o qual será acionado mediante a necessidade do preenchimento de vagas disponíveis.

Na segunda fase, de análise documental será solicitado ao candidato a apresentação de histórico escolar atualizado e de declaração da matrícula nas etapas de ensino médio na Rede Pública Estadual ou de conclusão do ensino médio para os participantes egressos desse nível de ensino. Além disso, serão solicitados documentos pessoais de identificação, comprovante de residência, certidão de nascimento, preenchimento de formulário de perfil socioeconômico e auto declaração de renda.

Na terceira fase, os candidatos aprovados nas fases anteriores participarão de uma apresentação detalhada sobre o que é ser um desenvolvedor de sistemas e também participará de uma oficina vivencial para compreender melhor o escopo da formação técnica. A partir dessas atividades será possível observar a afinidade do candidato com a área de tecnologia para o estabelecimento de uma classificação final dos candidatos aprovados nesse processo seletivo.

Bolsas de Estágio

O Programa permitirá aos alunos a participação em um curso com vivência prática e interação contínua com as empresas do segmento de tecnologia da informação, inclusive oferecendo vagas de estágio remunerado para os alunos com o melhor desempenho a partir do sexto mês do curso.