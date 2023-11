Projeto musical descobre talentos em escolas públicas de Três Lagoas

Os alunos da Escola Estadual Fernando Correa e da Escola Estadual Bom Jesus participaram do projeto “Arte da Música”, que utiliza a composição de letras, o canto e sua musicalização como ferramenta de ensino-aprendizagem.

O projeto realizou um concurso de música que premiou com gravação e mixagem das composições que serão divulgadas nas plataformas digitais e em um livro, que será distribuído, gratuitamente.

As escolas de Três Lagoas tiveram duas músicas selecionadas, a canção “Quero esse lugar” da Escola Fernando Correa e “Às margens do Paraná” da Escola Bom Jesus”, ambas as letras falam sobre a preservação de água e rios.

Os alunos participaram de um workshop, onde aprenderam conceitos básicos de produção musical e iniciaram a gravação das músicas em um estúdio portátil, que depois serão mixadas em São Paulo.

No concurso, foram mais de 200 inscritos e 10 escolas selecionadas entre os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

