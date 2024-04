Projeto vai modernizar parque de iluminação pública de Três Lagoas

O serviço de iluminação pública em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações. Nos últimos anos, no entanto, a prefeitura aumentou os investimentos na manutenção com a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por LED. Apesar dos investimentos, ainda existem muitas reclamações de lâmpadas queimadas e trechos de ruas escuras, tanto em bairros quanto na área central da cidade. Essa situação, no entanto, será resolvida através de uma Parceria Público Privada (PPP), cujo o processo já está em andamento. Em fevereiro deste ano, a prefeitura abriu licitação para contratação da empresa por meio da PPP, mas uma empresa apresentou contestação ao edital.

De acordo com o projeto apresentado pelo prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), e que faz parte do pacote de investimentos lançados por ele no mês passado, a rede de iluminação pública de Três Lagoas terá 100% de lampas de LED. Segundo o prefeito, quando a manutenção da iluminação pública era de responsabilidade da concessionária de energia, a Elektro, a situação era muito mais crítica. Após a contratação da empresa houve melhoria na rede de iluminação, mas ainda tem muito o que ser melhorado.

Continue Lendo...

Ainda segundo Guerreiro, nos últimos anos houve a substituição de 7.302 lâmpadas de vapor de sódio por LED, mas ainda existe a necessidade da troca de 15.803 pontos de iluminação. O prefeito informou que, até dezembro, quando encerra o seu segundo mandato, pretende deixar a cidade com 70% de lâmpadas de LED, mas a meta é atingir os 100% a partir do próximo ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme Guerreiro, os investimentos serão feitos com recursos da taxa de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip). De acordo com o Portal da Transparência, de janeiro até 18 de abril, o município arrecadou R$ 2,8 milhões com a taxa. A meta para o ano, conforme a previsão orçamentária, é que o município arrecade R$ 8,9 milhões.

PPP

O projeto que autoriza a prefeitura fazer a PPP para a iluminação pública foi aprovado em setembro do ano passado na Câmara Municipal. A proposta prevê a substituição de 100% dos pontos de iluminação pública pela tecnologia LED, incluindo o atendimento de demanda reprimida, além de maior eficiência operacional, por meio da implantação de sistema de telegestão, que permitirá o controle remoto da regularidade dos serviços prestados. Serão investidos mais de R$ 38 milhões ao longo de 13 anos, com modernização integral dos mais de 21 mil pontos do parque de iluminação.

“Por meio de painéis, a empresa conseguirá verificar onde estão os pontos escuros. O painel vai sinalizar com pontos em vermelho”, adiantou o prefeito, ao detalhar o projeto de modernização da iluminação pública em Três Lagoas.

MUDANÇA

Desde o final de 2020, a prefeitura assumiu o serviço de iluminação pública. Antes, a manutenção era de responsabilidade da Elektro. Mas, conforme resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), desde 2010 a competência passou a ser dos municípios.