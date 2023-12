Gincanas do reality do Grupo RCN arrecadam quase 800 gelatinas e litros de leite para instituições

O reality show "Essa Honda é Minha!", promovido pelo Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Honda Mototrês, que está sendo realizado no estacionamento da Lojas G, no Centro de Três Lagoas, arrecadou quase 800 gelatinas que serão doadas para instituições assistenciais do município.

As doações são arrecadas através de gincanas feitas dentro da programação do reality. As provas são realizadas pelas torcidas dos participantes e, caso sejam cumpridas, o competidor é beneficiado com um cupom que dá direito a receber mantimentos e proteção. Entre eles, água e protetor solar, que devem ser utilizados sem que o competidor desça da moto.

Na primeira gincana realizada na terça-feira (29), as torcidas que cumpriram a prova da gelatina beneficiaram seu competidor favorito, com uma garrafa com água. A segunda gincana iniciou na manhã quarta-feira (20) e, cada torcida, tem a missão de doar 12 caixas de leite de um litro. Nesse caso, quem cumprir vai beneficiar o seu competidor favorito com protetor solar, já que as temperaturas estão superiores a 35°C, em Três Lagoas.

Segundo o gerente de Produtos do Grupo RCN, Fernando Moraes, o objetivo das gincanas é proteger a saúde dos competidores, fazendo referência ao "Dezembro Laranja", que conscientiza contra o câncer de pele. “Com isso, as instituições assistenciais serão beneficiadas com as doações recebidas. As torcidas estão convidadas para participarem”, ressaltou.

O reality show “Essa Honda é Minha!” começou na terça-feira (19), com 15 competidores que disputam uma moto zero km. Essa é a maior prova de resistência já realizada, em Três Lagoas. Quem ficar por mais tempo em cima de uma moto, sem colocar os pés no chão e enfrentando desafios, como calor, cansaço, fome, ganha uma moto CG 160 Start. Os participantes são filmados e acompanhados em tempo real para fiscalização de irregularidades. As imagens serão transmitidas em tempo real pelo portal RCN 67. O reality ocorre no estacionamento da Lojas G.

No entanto, em menos de 24 horas de prova, quatro competidores do reality show desistiram da disputa. Eles não conseguiram enfrentar o teste de resistência. A primeira a deixar a disputa por uma Honda GC 160 Start foi a professora Cecília Ribeiro, que completou apenas 6 horas de reality.

Durante a madrugada desta quarta-feira, foi a vez do Christopher Pereira, João Benedito e Fernanda Damasceno. Segue na manhã de hoje, 11 participantes, que estão sentados em uma moto, no estacionamento da Lojas G, no Centro da cidade.