Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações

A Receita Federal deu início ao recebimento da Declaração do Imposto de Renda 2024, na sexta-feira (15), referente ao ano-calendário 2023. E neste ano, a novidade é o limite de obrigatoriedade para entrega, que subiu.

Para o ano de 2024, o Governo Federal espera receber mais de 43 milhões de declarações. O advogado e contador, Weslley Freitas, alertou para que os contribuintes fiquem atentos na inconsistência de dados para não cair na malha fina.

“Estamos aconselham para fazerem a declaração pré-preenchida disponibilizada pelo governo, que evita erros. Na maioria dos casos de malha fina, que os contribuintes costumam cair, geralmente, é erro de digitação”, pontou o advogado.

Para fazer a declaração pré-preenchida, basta entrar no programa e autenticar a conta gov.br nos níveis ouro ou prata. Já para fazer a declaração do IR 2024 em smartphones, é necessário baixar uma nova versão do aplicativo Meu Imposto de Renda.

