Registro de armas de fogo apresenta redução de 34% em Três Lagoas

Com a mudança na pauta armamentista na virada do governo de Jair Bolsonaro para a terceira gestão do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva, o número de registros de armas em Três Lagoas entrou em queda. Os dados são da Polícia Federal.

Segundo o Sistema Nacional de Armas, o registro de armas de fogo no Brasil em 2023 caiu 82% em relação ao ano anterior. No ano passado foram cadastradas 20.822 novas armas para defesa pessoal, número bem inferior às 111.044 contabilizadas em 2022.

Continue Lendo...

De acordo com dados da Polícia Federal, no ano passado, em Três Lagoas foram registradas 25 armas de fogo para defesa pessoal, número bem inferior as 110 armas que foram contabilizadas em 2022, representando uma redução de 34%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esse é o menor número de registros de armas em Três Lagoas desde 2014. Nesse período somente 2014 e 2019 também apresentaram baixa. A volta de políticas restritivas é uma das principais explicações para esse movimento.

Em Três Lagoas, as pistolas lideram a lista de armas registradas por civis na Polícia Federal, com 19 cadastros feitos em 2023. Em seguida aparece revólver com três registros, carabina com um, espingarda com um e rifle com um.

A idade das pessoas que registraram armas de fogo varia entre de 28 a 70 anos. A distribuição por sexo aponta 92% para público masculino e 8% feminino/ que registraram armas.

Confira na reportagem abaixo: