Saiba como plantar árvores e a maneira de cuidar delas

Três Lagoas plantou um total de 377 mudas de árvores em 2024, até agora, em uma ação promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), utilizando mudas do Viveiro Municipal, mantido 100% com recursos e mão de obra própria.

Além de usar as mudas para reposição de árvores danificadas e novas arborizações, o Viveiro Municipal fornece para qualquer cidadão que tenha interesse em colaborar com a arborização da nossa cidade, bastando realizar um cadastro junto ao órgão e escolher entre as espécies disponíveis.

Continue Lendo...

No entanto, mais importante do que apenas plantar, é saber onde e como plantar, além de como essa muda deve ser cuidada para que chegue à fase adulta de forma saudável e sem apresentar problemas que possam gerar riscos em dias de ventania e tempestades, por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com isso, a Semea deu algumas dicas de como plantar e cuidar de uma árvore, começando com a escolha da muda. Caso, mesmo depois de ler ainda tenha dúvidas, basta entrar em contato com a pasta pelo contato (67) 99182-3258.

Como plantar uma árvore

Para garantir que a árvore cresça forte e saudável, é essencial seguir alguns passos importantes, desde a escolha da muda até a poda adequada.

Escolhendo a muda

Pesquisa e seleção: antes de escolher uma muda, pesquise sobre as espécies de árvores que são nativas da região e adequadas ao clima local. Isso aumentará as chances de sobrevivência e crescimento saudável da árvore. Observe também as seguintes informações: se a espécie é adequada ao clima local, qual a altura máxima que a árvore pode atingir, se ela perde as folhas durante o ano, como é a a raiz, se possui frutos comestíveis ou venenosos, dentre outras.

Qualidade da muda: ao selecionar uma muda em um viveiro, procure por uma que tenha um sistema radicular bem desenvolvido, sem sinais de enovelamento das raízes, danos ou doenças nas folhas e tronco.

Tamanho e idade: opte por mudas jovens, com cerca de um ano de idade entre 1,5m e 1,8m de altura. Elas se adaptam mais facilmente ao novo ambiente e têm maior probabilidade de se estabelecerem com sucesso.

Preparando o plantio

Localização adequada: escolha um local que receba a quantidade certa de luz solar de acordo com as necessidades da espécie escolhida. Verifique também se o solo tem boa drenagem e espaço suficiente para o crescimento da árvore.

Observe também a presença de postes, sinalização de trânsito, rede elétrica, iluminação pública, do portão da garagem, da largura da calçada do imóvel e se o mesmo está localizado na esquina. Tais elementos devem ser considerados na escolha do local para plantio e devem ser compatíveis com a espécie escolhida.

Caso o plantio seja no interior do imóvel, a atenção deve ser redobrada uma vez que a árvore plantada poderá causar danos à casa se muito próxima da mesma.

Preparando o solo: antes de plantar, certifique-se de que o solo esteja bem drenado e livre de ervas daninhas. Você pode adicionar composto orgânico ou adubo químico (NPK 04-14-08) e calcário para melhorar a qualidade do solo.

Plantando a muda

Cavando o buraco: o buraco deve ser cerca de duas vezes mais largo e tão profundo quanto o torrão da muda. Isso garantirá que as raízes tenham espaço para se espalhar e se desenvolver.

Colocando a muda: coloque a muda no centro do buraco, tomando cuidado para não danificar as raízes e não destruir o torrão de terra. Certifique-se de que o nível do solo ao redor da muda seja o mesmo que o do torrão.

Preenchendo com solo: encha o buraco com o solo retirado e melhorado com uso de adubo e calcário, pressionando suavemente ao redor da muda e, logo em seguida, faça a primeira irrigação.

Cuidados após o plantio

Irrigação adequada: durante os primeiros meses, a árvore precisará de irrigação regular para ajudar no estabelecimento das raízes. Regue profundamente, mas com menos frequência, para encorajar o crescimento das raízes mais profundas.

Adubação: após o primeiro ano, você pode começar a adubar a árvore anualmente, seguindo as instruções para a espécie específica.

Poda e manutenção

Poda de condução: são as primeiras podas realizadas na muda para remover ramos mal orientados, mortos, doentes ou cruzados, promovendo assim um crescimento saudável e uma estrutura forte.

Manutenção regular: continue monitorando a árvore, realizando podas de limpeza conforme necessário e garantindo que ela não esteja competindo por recursos com outras plantas.

Plantar uma árvore é um compromisso de longo prazo, mas os benefícios ambientais e estéticos que ela proporciona fazem valer a pena o esforço. Ao seguir essas diretrizes, você estará contribuindo para um ambiente mais saudável e sustentável para as gerações futuras.

Vale ressaltar que os espaços públicos são de inteira responsabilidade da prefeitura quanto à plantação de mudas. É proibido que moradores façam o plantio em canteiros e praças.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas