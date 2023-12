Saiba quem são os competidores do reality show 'Essa Honda é minha'

Os 15 competidores do reality show “Essa Honda é Minha” já foram selecionados e se preparam para a maior prova de resistência já realizada, em Três Lagoas. O reality é uma promoção do Grupo RCN em parceria com Honda Mototrês, que pretende movimentar a “capital da celulose”. Nesta quarta-feira (13), durante o programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, foram escolhidos pela votação popular três participantes que se inscreveram para a disputa por meio de vídeos criativos e divertidos.

De dez vídeos pré-selecionados pela comissão de seleção do Grupo RCN e que foram para a votação, na página enquete, do portal RCN 67, os internautas escolheram Vitor Souza, que recebeu 26,25% dos votos, Raquel Santos, 18,10%, e Silvano Marques, com 15,76% dos votos.

Continue Lendo...

Na terça-feira (12), durante o programa TVC Agora, os moradores de Três Lagoas puderam conhecer os outros participantes sorteados para o reality show. Nesse caso, eles se inscreveram pelo cadastro feito nas lojas participantes do desafio, que começa dia 19 de dezembro. Ao todo foram 18 pessoas sorteadas, sendo que 12 delas vão sentar na moto e três ficam como suplentes, caso ocorra desistência antes da disputa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E quem conseguir ficar em cima de uma motocicleta por mais tempo, leva uma moto zero km. Neste ano, o reality que será no estacionamento das Lojas G Três Lagoas, localizada no cruzamento da avenida Antônio Trajano com a rua Munir Thomé. As lojas participantes da promoção são Mega TEC, Ener 3, Brasil Shop, Croasonho, Morena Mulher, Pé Legal, Amigão Supermercado, Trilhas da Amazônia, Vidrobox, Decor Colors, Shopping do Pão, Jin Jin e Stop Car.

Confira abaixo quem são os participantes do reality show:

1 - Thalia Martins

2 – Silvagner Alves

3 – Renata Gonçalves Gondim

4 – Meyre Mariano

5 – Maykon Marcos Roberto da Silva

6 – Maria Helena Bernardino Maurício

7 – Manoel Carvalho

8 – Laise Anne

9 – José Elanio Araújo

10 – Jonilvia Loureiro Coimbra Martins

11 – John Carlos

12 – Hugo Morais

13 – Cristiano Queiroz Lima

14 – Cecília Ribeiro

15 – Aline dos Santos Silva

16 – Vitor Souza

17 – Raquel Santos

18 – Silvano Marques

Confira o sorteio realizado no programa TVC Agora dos participantes que se inscreveram pelas lojas:

Confira como foi a votação da enquete dos participantes que se inscreveram pelos vídeos criativos: