Quem deve participar do reality show 'Essa Honda é Minha?'

O reality show “Essa Honda é Minha”, promoção do Grupo RCN em parceria com Honda Mototrês, já começa a movimentar Três Lagoas e os moradores poderão escolher os primeiros participantes do desafio. Ao todo, 15 pessoas devem subir na motocicleta, sendo que três delas serão escolhidas pelo vídeo enviado para o WhatsApp (67) 3509-7500. O desafio começa dia 19 de dezembro e quem ficar em cima de uma motocicleta por mais tempo, leva uma moto zero km.

Diversos vídeos foram enviados para o Grupo RCN e dez deles escolhidos para a votação popular. Os pré-selecionados já estão disponíveis para os votos, na página Enquete, do Portal RCN. O Grupo RCN destaca que esses vídeos foram selecionados por atender alguns critérios, como tempo máximo de 45 segundos, ser autêntico e divertido. Lembrando que os três vídeos mais votados, vão direto para o reality, ou seja, as três pessoas que receberem mais votos participam do desafio.

Os pré-selecionados para a votação popular são: Adriana Aparecida, Ana Lúcia da Silva, Edenilson Oliveira, João Benedito, Lucilene Maria, Marileia Bartain, Raquel Santos, Silvano Marques, Micaelli Ferreira e Vitor Souza. A votação poderá ser feita até a quarta-feira (13), às 11h (MS).

As outas 12 pessoas que vão participar do reality show “Essa Honda é Minha” serão sorteadas pelo cadastro feito nas lojas participantes da promoção, como Mega TEC, Ener 3, Brasil Shop, Croasonho, Morena Mulher, Pé Legal, Amigão Supermercado, Trilhas da Amazônia, Vidrobox, Decor Colors, Shopping do Pão, Jin Jin e Stop Car.

Aproveite para votar na enquete e escolher o candidato que merece participar do reality show “Essa Honda é Minha”:

Adriana Aparecida

Ana Lucia

Edenilson Oliveira

João Benedito

Lucilene Maria

Marileia Natália

Raquel Santos

Silvano Marques

Micaelli Ferreira

Vitor Souza