Secretária não deixa cargo e vice de Maia segue indefinido

A secretária de Finanças, Soyla Garcia, não se desincompatibilizou do cargo no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, para quem pretende disputar as eleições deste ano. No dia 6 de junho, a quatro meses das eleições, terminou o prazo de desincompatibilização para ocupantes de cargos públicos que desejam concorrer a mandato de prefeito ou vice nas eleições de outubro.

Soyla estava na disputa para ser vice na chapa encabeçada pelo presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB), pré-candidato à prefeito de Três Lagoas. No entanto, após o último prazo para a desincompatibilização, ela não deixou o cargo. Soyla se reuniu nos últimos dias com dirigentes do PP, partido no qual ela está filiada, e que indicará o vice de Maia, mas a indicação de seu nome para a vaga não avançou.

Agora, o PP analisa quatro nomes para vice de Cassiano Maia. Na disputam estão: João Paulo Tibery, engenheiro civil e pecuarista, Fabrício Venturoli, auditor fiscal na Secretaria Estadual da Fazenda e Vera Helena, ex-secretária de Assistência Social, e técnica de prótese dentária, concursada na prefeitura.

O vice de Maia deve ser escolhido por meio de pesquisas e analises das principais lideranças do PP e PSDB. A indicação do vice do pré-candidato do PSDB foi um pedido da senadora Tereza Cristina, que comanda o PP em Mato Grosso do Sul.

Um grupo dentro do PP defende que o vice de Cassino seja João Paulo Tibery, pois pertence a classe pecuarista e empresarial da cidade, a ala considerada mais conservadora, simpatizante do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Outro nome que também é citado que poderia satisfazer esse setor é o vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, que também está filiado ao PP.

Caso Tibery não seja indicado o vice, o grupo que o apoia dentro do PP, diz que vai lançá-lo como candidato a vereador e, caso eleito, para que concorra à presidência da Câmara Municipal.

As convenções para a definição das candidaturas devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto.