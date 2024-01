Shopping Popular de Três Lagoas enfrenta dificuldades com baixo movimento

Os comerciantes do Shopping Popular de Três Lagoas têm enfrentado dificuldades e vendas abaixo do esperado. A esperança dos negócios é a construção do novo camelódromo na Esplanada da NOB, ao lado da Feira Central.

Antigamente, o Shopping Popular era movimentado, quando funcionava na calçada da avenida Rosário Congro, no Centro da cidade. Em 2011, o cenário mudou quando o shopping foi transferido para o antigo mercado municipal, em frente à Lagoa Maior.

A presidente da associação do Shopping Popular, Alessandra Madia, atribui essa dificuldade ao impacto da pandemia. Além disso, a facilidade proporcionada pelas compras online também contribuiu para a queda das vendas no local. O fechamento dos boxes no camelódromo, segundo Alessandra, é resultado do baixo movimento de pessoas e das dificuldades nas vendas.

Atualmente, o Shopping Popular de Três Lagoas, que conta com cerca de 100 lojas, enfrenta o desafio de ter aproximadamente 20 delas fechadas, enquanto outras operam com muito esforço. Alessandra destaca as dificuldades dos lojistas em arcar com a taxa de funcionamento para a prefeitura e a taxa de manutenção para a associação, ressaltando a impossibilidade de isentar esses pagamentos.

A esperança para a melhoria das vendas reside na construção do novo local. Alessandra diz que ainda não há uma previsão para a inauguração, mas assegura que a obra será concluída ainda neste ano. O novo Shopping Popular contará com 158 boxes, incluindo 20 destinados à praça de alimentação e estacionamento.

