Homem é preso pela Polícia Civil suspeito de estupro de vulnerável contra a filha

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu um homem, de 48 anos, suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu, na sexta-feira (15), pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), juntamente com o Núcleo Regional de Inteligência (NRI). O suspeito teria estuprado a própria filha, menor de idade, na cidade de Nova Alvorada do Sul (MS). A prisão foi divulgada nesta segunda-feira (18). Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, em razão estar sendo processado criminalmente, acusado da prática de reiterados abusos sexuais contra a menor.

Em 2016, a vítima procurou a delegacia da cidade de Nova Alvorada do Sul relatando que sofria abusos sexuais de seu próprio pai e que, isso ocorria, após a mãe dela sair para o trabalho. Segundo relatos da criança à época, sempre que era abusada, o pai a ameaça de agressões físicas e até de morte, caso contasse para alguém. Os abusos teriam começado quando a menina tinha 10 anos e perduraram por cinco anos, até a denúncia.

Desde então a Polícia Civil buscava por informações do suspeito, que estava morando em Três Lagoas. A equipe policial de Três Lagoas, por meio do SIG, realizou o levantamento de dados e descobriu o endereço do suspeito. Ele estava na residência no momento da prisão.

O homem foi levado para a delegacia do SIG, onde prestou depoimento e foi encaminhado para a cela da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).